آخر موعد للتقديم في وظائف هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة.. المستندات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، آخر موعد للتقديم في الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، موضحة المستندات المطلوبة، وكافة التفاصيل.

وظائف قيادية في محافظة القاهرة:

1-رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

2-مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

3-مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

4-مدير عام فرع هيئة بالأحياء.

المستندات المطلوبة

وتشمل المستندات المطلوبة: ثلاث نسخ من: «بيان الإنجازات، صورة ضوئية من شهادة التخرج وأى مؤهلات أخرى، بيان حالة وظيفية معتمد أو السيرة الذاتية معتمدة، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهرة، صورة ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها، شهادة الخبرة، عدد 8 صور شخصية وعدد اثنان أسطوانة مدمجة CD فارغ، المقترح التطويري طبقا للنموذج المرفق»

آخر موعد للتقديم على وظائف محافظة القاهرة

ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر الجاري، على أن تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الهيئة باسم اللواء رئيس مجلس الإدارة على العنوان التالي عمارات 23 يوليو 3ب بالعباسية.