رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

آخر موعد للتقديم في وظائف هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة.. المستندات المطلوبة

كتب:

إلهام الكردوسي
06:12 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
محافظة القاهرة

محافظة القاهرة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، آخر موعد للتقديم في الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، موضحة المستندات المطلوبة، وكافة التفاصيل.

وظائف قيادية في محافظة القاهرة:

1-رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

2-مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

3-مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

4-مدير عام فرع هيئة بالأحياء.

المستندات المطلوبة

وتشمل المستندات المطلوبة: ثلاث نسخ من: «بيان الإنجازات، صورة ضوئية من شهادة التخرج وأى مؤهلات أخرى، بيان حالة وظيفية معتمد أو السيرة الذاتية معتمدة، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهرة، صورة ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها، شهادة الخبرة، عدد 8 صور شخصية وعدد اثنان أسطوانة مدمجة CD فارغ، المقترح التطويري طبقا للنموذج المرفق»

آخر موعد للتقديم على وظائف محافظة القاهرة

ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر الجاري، على أن تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الهيئة باسم اللواء رئيس مجلس الإدارة على العنوان التالي عمارات 23 يوليو 3ب بالعباسية.

اقرأ المزيد:

وظائف جديدة في المترو.. والتقديم حتى 31 ديسمبر

وظائف جديدة للشباب في مجلس الوزراء.. اعرف الشروط والمستندات 

وظائف جديدة في «التموين» لخريجي حاسبات ومعلومات.. اعرف الشروط

سكن وتأمين ومزايا أخرى.. وظائف جديدة للشباب بمحافظة الجيزة

بمرتبات تصل إلى 4500 جنيه.. وظائف جديدة توفرها «الشباب والرياضة»

وظائف شاغرة جديدة في محافظة القليوبية.. اعرف الشروط والمواعيد

وظائف جديدة من توظيف مصر بالقاهرة الكبرى.. المرتبات تصل إلى 7000 جنيه

استعدادات محافظة القاهرة للتعامل مع الأمطار.. بينها تطهير بالوعات الصرف
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي