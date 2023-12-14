الفلسطينية إليانا تغني «غصن الزيتون» في حفل افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، تقديم المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا أغنية «غصن الزيتون»، وهي من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.

وتقول كلمات الأغنية التي قُدمت في فعاليات حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي: «خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مجروح بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع ».

وفي سياق متصل يقدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، قسم خاص بعنوان «نافذة على فلسطين»، والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.