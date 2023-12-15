الجونة قبلة سياح ومشاهير العالم.. مهرجانات وحفلات ومسابقات

معالم سياحية متميزة، اشتهرت بها مدينة الجونة في الغردقة، وجعلتها قبلة للعديد من المشاهير، ومحط أنظار آلاف السياح من مختلف الجنسيات، كما أنها تتميز باستضافتها للعديد من الأحداث والمسابقات الدولية والمهرجانات، التي كان آخرها الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي افتتحت فعاليته بالأمس، بعد تأجيل افتتاحه في أكتوبر الماضي بسبب أحداث غزة.

الجونة محط أنظار العالم

ويقول بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الجونة تبعد عن الغردقة 22 كيلومترًا شمالًا، وتمتد لمسافة عشرين كيلومترًا، وتعود نشأتها إلى عام 1990 على مساحة 36 كم مربع، وتضم عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية ومئات الشاليهات والفيلات الخاصة، التي تعج بالنجوم والمشاهير.

وأشار نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أنّ الجونة محط أنظار العالم وقبلة المشاهير في الفن والرياضة وكبار رجال الأعمال العرب والأجانب، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى نجاح الجونة في استضافة عدد من المهرجانات السينمائية والمؤتمرات الدولية والمسابقات الدولية مثل بطولة الإسكواش ورالي السيارات.

الجونة قبلة المشاهير

وأضاف «حسين»، أنّ للجونة سحرا خاصا يجذب مشاهير العالم من نجوم الرياضة والفن، وعلى رأسهم اللاعب محمد صلاح والممثل العالمي سلفتر ستالوني، إذ يقضي عدد من الفنانين ولاعبي الكرة إجازتهم في منتجعات وفنادق الجونة بصفة سنوية، فيما يمتلك عدد كبير من المشاهير فيلات خاصة بهم يترددون عليها كل إجازة.