رفع 100 طن مخلفات بسوهاج وتمهيد الطرق وتحسين مستوى الإنارة

قامت الوحدة المحلية بمركز أخميم، بمحافظة سوهاج، بحملات نظافة اليوم الخميس، استهدفت مختلف المجالس القروية لرفع ما يقرب من 100 طن من المخلفات من طرق «الطواحين والمرشح والحواويش البحرية وطريق الديابات والسلاموني، محول أبو دراع بالديابات، والطريق السريع حتى الديرة، والمعهد الأزهريظت وترعة السيل بالسلاموني».

حملة نظافة ورفع أتربة بسوهاج

وقال المهندس لطفي الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إنه تم توجيه حملات نظافة اليوم للقرى التابعة، في إطار تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتسوية الطرق والشوارع والميادين، والعمل على رفع كفاءة وجودة الطرق وتحسين مستوى الإنارة.

تمهيد الطرق والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

أضاف الشريف، أنه تم رفع مخلفات الساحة وجميع نقاط تجميع المخلفات وصناديق النظافة بالمركز، وإصلاح عدد من الأعمدة المائلة وتثبيتها بطريق الديابات حتى الإسعاف، بإشرف خيرى مختار رئيس مجلس قروي الحواويش، ومحسن أبو عوف نائب رئيس القرية.