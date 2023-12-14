برلمانية: التيسيرات المقدمة لذوي الهمم في انتخابات الرئاسة كانت غير مسبوقة

قالت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، إنه من الملحوظ بشدة التيسيرات التي وُفِّرَت لذوي الهمم، لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد توفير كارت «برايل» للمكفوفين، وكان متوفرًا في كل لجنة، وهذا يعد اختلافًا مهمًا في الانتخابات هذه المرة، عما كانت في السابق، إذ كان القاضي يساعد المكفوفين على الإدلاء بأصواتهم.

هند حازم: الكراسي المتحركة وُفِّرَت بكثرة في الانتخابات الرئاسية

وأضافت خلال مداخلتها ببرنامج مساء «DMC»، على قناة «DMC»، أن الكراسي المتحركة وُفِّرَت بكثرة في الانتخابات الرئاسية، فلا تخلو لجنة من كرسي متحرك، وذلك لمساعدة ذوي الهمم، بالإضافة إلى أن فئة ذوي الإعاقة من الفئات التي كانت مهتمة، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

هند حازم: التيسيرات في الانتخابات هذه المرة كانت غير مسبوقة

وتابعت عضو مجلس النواب، أن التيسيرات في الانتخابات هذه المرة، كانت غير مسبوقة، وعُولِجَت العقبات التي وجدت في السابق، فيما يخص ذوي الهمم، مما زاد حماسهم في الإقبال على المشاركة الانتخابات الرئاسية، والتصويت في اختيار المرشح الرئاسي القادم.