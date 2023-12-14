عضو «خارجية الشيوخ» يشيد بالإقبال الهائل على الانتخابات الرئاسية

أشاد أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بحالة الإقبال الهائلة للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أنها شكلت سابقة تاريخية، عكست حالة من الزخم والتكدس أمام لجان الاقتراع، طوال أيام التصويت.

وأوضح «الصيرفي» في منشور على «فيسبوك»، أن احتشاد الشعب المصري أمام لجان الاقتراع، جاء حرصا منه على المشاركة الفعالة في رسم مستقبل الوطن، وتقرير مصيره.

وقال الصيرفي، إن الخروج الكبير للمصريين بهذا الشكل وبعد 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، تأكيدا على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر، بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل.

وأشار إلى أن مشاهد تزاحم المواطنين على لجان الانتخاب، أكدت انحياز الشعب الكامل لوطنه، باعتباره صاحب السيادة والقرار في رسم مستقبل وطنه، خاصة أن إرادة الشعب المصري، ستظل هي المحرك الرئيسي والفاعل لتحديد مصير الوطن.

وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لجموع الشعب المصري عامة، ولأهالي محافظة البحيرة، مواصلا: «أشكر أهلي أهل رشيد، على حضورهم المبدع بالعملية الانتخابية، وعلى حفاوة استقبالهم لي شخصيا، وبشاشة وجوههم التي لا تنكر».

وتابع: «الشكر موصول أيضا لكل القوى السياسية والشعبية والحزبية والمفكرين ورجال الأزهر ورجال الأوقاف والثقافيين وأساتذة الجامعات والمعلمين والمعلمات وجميع النقابات والشباب والمرأه، الذين كان لهم بالغ الأثر في هذه الملحمة التاريخية.. وللشيوخ وكبار السن والعجائز والمرضى، ولكل طوائف الشعب وكل أصحاب المهن».