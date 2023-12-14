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انتخابات المصريين بالداخل

عضو بالنواب: شباب الشيخ زويد ورفح انحازوا للوطن في الانتخابات الرئاسية

كتب:

حسين إبراهيم
06:05 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
أهالي الشيخ زويد ورفح ينتظرون ما بعد الأنتخابات

أهالي الشيخ زويد ورفح ينتظرون ما بعد الأنتخابات

إقبال كثيف شهدته لجان الانتخابات الرئاسية في مدينتي رفح والشيخ زويد، وقدم إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، الشكر لأبناء العائلات والقبائل والشيوخ، ومجلس المدينة برئاسة صالح أبو هولي والفريق المعاون، والنواب والنشطاء والأحزاب، على المشاركة الفعالة والإقبال الكثيف، والتنظيم الجيد.

رهان على الشباب برفح والشيخ زويد

وقال أبو شعيرة: «راهنت منذ البداية على شباب مدينتي الشيخ زويد ورفح، وعلى الشيوخ والعواقل والمسؤلين، وأبناء العائلات والقبائل من الشباب والشيوخ والنساء، وكسبت الرهان، والدليل هذا الزحام الكبير غير المسبوق طوال أيام الانتخابات الرئاسية».

الشيخ زويد ورفح سعيدة بالمشروعات التنموية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أهالي الشيخ زويد ورفح سوف يجنون ثمار انحيازهم للوطن، ووقوفهم صفا واحدا مع القيادة السياسية في الانتخابات الرئاسية.

مضيفا: انتهت الانتخابات، وبدأ العمل بالجد والاجتهاد من أجل استكمال مشروعات التنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاري أستكمالها بيد المصريين الأوفياء.

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