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انتخابات المصريين بالداخل

النائبة راجية الفقي: وعي المصريين ودعم فلسطين وراء نجاح انتخابات الرئاسة

كتب:

مريم جاد
02:25 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
النائبة راجية الفقي: وعي المصريين ودعم فلسطين وراء نجاح انتخابات الرئاسة

النائبة راجية الفقي: وعي المصريين ودعم فلسطين وراء نجاح انتخابات الرئاسة

أكدت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشاركة المصريين الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، رسالة للعالم تؤكد على وعي الشعب المصري ودوره في الحياة السياسية.

وأضافت «راجية الفقى» خلال برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»، أنَّ التنسيقية لعبت دورًا مهمًا في دعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، من خلال توعيتهم بأهمية المشاركة السياسية وحقوقهم وواجباتهم.

وأضافت أنَّ التنسيقية أنشأت كُتيبًا بعنوان «ماذا يريد المصريين من الرئيس القادم»، يتضمن مطالب المصريين من الرئيس القادم، وقامت بتوزيعه على المواطنين، مشيرة إلى أنَّ مشاركة المصريين الإيجابية في الانتخابات، جاءت أيضًا بسبب الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والذي ساهم في توحيد المصريين تجاه وطنهم.

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