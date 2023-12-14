أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الدقهلية في الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الدقهلية

وأضاف شعبان في بيان له أن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الدقهلية:

للصف الأول الإعدادي

- يوم الثلاثاء 9 يناير.. الجبر والإحصاء.

- يوم الخميس 11 يناير.. مادة العلوم.

- يوم الأحد 14 يناير.. مادة الهندسة.

- يوم الثلاثاء 16 يناير.. مادتا الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.

- يوم الأربعاء 17 يناير.. مادة اللغة العربية.

للصف الثاني الإعدادي

- يوم الأربعاء 10 يناير.. مادة اللغة العربية.

- يوم السبت 12 يناير.. مادتا الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين 15 يناير.. مادة العلوم.

- يوم الثلاثاء 16 يناير.. مادة الهندسة.

- يوم الأربعاء17 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية.

وأضاف أن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي المهني كالآتي:

- الثلاثاء 9 يناير لمادة مجال تحريري 1 ومادة مجال تحريري 2

- الخميس 11 يناير العلوم واللغة العربية

- الأحد 14 يناير مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية

- الثلاثاء لمادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الفنية

- الأربعاء لمادة خط عربي ومادة الرياضيات.

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