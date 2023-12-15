موعد نوة الفيضة الصغرى.. الإسكندرية تستعد بـ186 سيارة شفط مياه

تحسن نسبي في الأحوال الجوية تشهده الإسكندرية في الوقت الراهن مع توقف الأمطار بنهاية أول أمس الأربعاء، إلا أنه سرعان ما ستكون المحافظة على موعد مع الأمطار مجددا بسبب نوة الفيضة الصغرى والتي تعد أصعب نوات الإسكندرية وتتزامن مع أول أيام فصل الشتاء.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل نوة الفيضة الصغرى من حيث موعدها ومدتها وحجم الأمطار بحسب ما كشفته غرفة عمليات محافظة الإسكندرية التي تستعد لتلك النوة.

موعد نوة الإسكندرية المقبلة

وبحسب غرفة عمليات الإسكندرية فإن نوة الإسكندرية المقبلة تأتي في 19 ديسمبر الجاري أي بعد قرابة 4 أيام من الوقت الراهن، وهي نوة تشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح، إلا أنها سوف تبدأ مبكرًا بأمطار خفيفة يوم الأحد المقبل.

وبذلك تشهد الإسكندرية أمطار خفيفة لمدة يومين بدءا من الأحد المقبل ثم تزداد حدتها مع البدء الفعلي لنوة الفيضة الصغرى يوم 19.

تفاصيل نوة الفيضة الصغرى

وبذلك تبدأ نوة الفيضة الصغرى في 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام متواصلة وهى ممطرة أيضا، ويصاحبها ارتفاع أمواج، ما يعني اضطراب طقس الإسكندرية خلال تلك المدة.

استعدادات الصرف الصحي لنوة الفيضة الصغرى

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركة تستعد بيوم قبل بدء النوة حيث يتم إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بانتشار 186 سيارة ومعدة.