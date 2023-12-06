«الأرصاد» عن طقس الأسبوع المقبل: شبورة كثيفة.. وذروة الأمطار الإثنين والثلاثاء

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 6 ديسمبر حتى الإثنين المقبل 11 ديسمبر 2023.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في جنوب سيناء، حارًا في جنوب البلاد، وباردًا ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت منار غانم إلى وجود شبورة مائية كثيفة أحيانًا صباحًا (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق متعددة، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

هطول أمطار خفيفة

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتوقع نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، معلقة: «الأسبوع المقبل سيشهد نشاطا للرياح على بعض المناطق الصحراوية، وأمطار خفيفة، وتصل ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، حيث ستتعرض البلاد لمنخفض جوي يجعل الأمطار في مستوى من خفيفة لمتوسطة، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى».

تحذير من الرياح

وحذرت منار غانم من الشبورة المائية، والتي تهب على الطرق الزراعية والصحراوية، والتي تبدأ في الهبوب من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا تقريبًا في بعض المناطق.