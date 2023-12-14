حالة الطقس الأسبوع المقبل في المحافظات.. شبورة مائية وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل في المحافظات، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على كافة الأنحاء، وسط تحذيرات من حدوث الشبورة المائية.

شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأيام المقبلة تشهد حدوث شبورة مائية على بعض المحافظات، في الساعات الأولى من الصباح وبخاصة على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ابتداء من يوم الأحد القادم والتي قد تمتد حتى نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

استعدادات المحافظات لفصل الشتاء

واستعدت المحافظات لفصل الشتاء والذي 21 ديسمبر المقبل، بعدد من الأجراءات بينها التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه.