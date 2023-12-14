شبورة ورياح.. ظواهر جوية تشهدها البلاد اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية، التي تشهدها البلاد اليوم، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم يشهد نشاطا للرياح على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال النهار، فيما يسود طقس بارد خلال الليل على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الخميس، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.