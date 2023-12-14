بعثة «الكوميسا» تشيد بالانتخابات الرئاسية: المصريون وجدوا الحرية في التصويت

أشادت سبسيوسا وانديرا، رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي «الكوميسا» لمتابعة الانتخابات، بتنظيم الانتخابات الرئاسية، إذ لاحظت وجود حرية في التصويت دون أي مؤثرات أو توجيهات تجاه مرشح دون آخر.

التحية إلى الأمن المصري

وثمنت فرصة منح العاملين في اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوجهت بالتحية إلى الأمن المصري الذي حافظ على سلاسة وسلامة عملية الاقتراع، وعدم وقوع أي مشكلات.

وقالت إن مصر هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تصوت على مدار 3 أيام، فيما يدل على أن العملية مؤمنة بشكل كبير، وأنها حريصة على أن يمارس كل مواطن استحقاقه الدستوري، ولفتت إلى وجود الشباب أمام المقار الانتخابية وحرصهم على التصويت، بما يدل على الديمقراطية.

وأشادت بحرص المصريين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بما يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه إنجاح العملية الديمقراطية، موضحة أن الانتخابات الرئاسية لهذا العام شهدت تطورا ملحوظا في مسالة تصويت ذوي الهمم وكبار السن، وأكدت ان الانتخابات المقبلة سيكون هناك تطورا أكبر في هذا الملف.

جهود الدولة

وأوضحت أن الحكومة ولت اهتماما لذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024، وهي ممارسة متميزة، لم نرها في العديد من الدول الأفريقية، قائلة: «كنا حرصيين على التأكد من خصوصية تصويت المواطن في المناطق التي تواجدنا بها، بالتالي فالهيئة القضائية قامت بإشراف امتاز بالشفافية» موضحة أن البعثة تضمنت 70 متابعا من 36 دولة عضو في الاتحاد الافريقي، يدعمها 3 خبراء فنيين.