عضو بـ«النواب»: المصريون مارسوا حقوقهم بكل حرية في الانتخابات الرئاسية

أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمشهد الانتخابي الرئاسي، واصفة بأنه «غير مسبوق»، وينم عن نضج الوعي للمواطن داخل وخارج مصر.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الانتخابات الرئاسية أظهرت حرص المواطن على ممارسته لحقه في المشاركة السياسية، وكذلك أهمية وجوده كحائط صد في مستقبل هذا البلد.

وأشارت إلى أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية تشير إلى مصداقية عالية من القيادة السياسية في ترسيخها لمبدأ المواطنة طوال السنوات الماضية، ما شهدناه في الاقبال الكبير من الفئات المختلفة سواء المرأة أو الشباب وذوي الهمم.

إقبال غير مسبوق

وأوضحت أنّ الكل كان حريصا على الإدلاء بصوته في مشهد تجلى فيه مظاهر العُرس الديمقراطي، ومارس حقه الدستوري في التعبير عن رأيه واختار ما يراه قادرٍ على قيادة الدولة المصرية في الفترة المقبلة.

واستكملت: «نجحنا في أن نصدر للعالم كله أن ارادة الشعب المصري هي وحدها الحصانة والضمانة الحقيقية لاستمرار بقاء هذا الوطن رغم كل التحديات الكبيرة التي تمر بها الدولة سواء السياسية أو الاقتصادية».