يتمتع برج الأسد بالثقة بالنفس التى تصل لحد الغرور والحرص على لفت أنظار الآخرين، والإطلاع على كل ما هو جديد، والاهتمام بالأناقة وتنسيق ألوان الملابس، وهو مختلف عن غيره من الأبراج تعرفه للوهلة الأولى ولديه الرغبة دائمًا فى التحدث عن نفسه وإنجازاته طوال الوقت.

ومن مشاهير برج الأسد منه شلبي وتامر حسني، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الجمعة 15-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج الأسد أنك تعيش فى حالة من تذبذب الأفكار والأداء الباهت فى العمل، وربما الأجواء حولك غير مناسبة، لكن عليك أن تخرج من إطار الطاقة السلبية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تتخلى عن العناد فالمشكلات لا تحل بتشبث الآراء، وحاول أن تفهم شريك حياتك وتتخذ خطوات جادة، لتوطد العلاقة بينكما.