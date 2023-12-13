إزالة 11 حالة بناء مخالف في مركز جرجا بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا في محافظة سوهاج، برئاسة عاطف الصمطي رئيس المركز، حملة إزالة بنطاق المدينة وقرية المجابرة، للتصدي لكل حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون.

إزالة 9 مخالفات في سوهاج

وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص، مابين أعمدة خرسانية وإزالة حوائط بالطوب والأسمنت، وإزالة قواعد خرسانية وردم قواعد خرسانية في المهد بمدينة جرجا، في عدة مناطق، منها منطقة الحوزة والجزيرة، كما تم إزالة حالتى بناء بدون ترخيص عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بناحية مجلس قروى المجابرة، وتخطى إجمالى المساحات المزالة 1000 متر مابين إزالة قواعد وإزالة بناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وشدد رئيس مجلس ومدينة جرجا على الاستمرار في المتابعة والمرور، ورصد أي مخالفات بناء بدون ترخيص.