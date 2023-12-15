رئيس جمعية المحاصيل بالدقهلية: نستهدف زراعة 250 ألف فدان قمح هذا الموسم

تولي محافظة الدقهلية، اهتمامًا خاصًا بموسم زراعة القمح «الذهب الأصفر»، الذي يعد من أهم المحاصيل الاسترتيجية، وتحتل المحافظة، المراكز الأولى في زراعته وإنتاجه وحصاده، حيث تستهدف زراعة 250 ألف فدان هذا العام.

زراعة 250 ألف فدان قمح في الدقهلية

وقال محمد سعد رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بالدقهلية، إنّ المحافظة تمتاز بخصوبة التربة، ما يجعلها الأفضل لزراعة القمح، مشيرًا إلى أنّ المستهدف هذا العام، زراعة 250 ألف فدان، مضيفًا: «وصلنا في زراعة محصول القمح إلى ما نسبته 70% حتى الآن، وسنحقق المستهدف المطلوب في موعده».وأكد رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بالدقهلية، لـ«الوطن»، أنّ كل الأجهزة في نطاق المحافظة، تحث على زراعة محصول القمح، إلى جانب أنّ مراكز البحوث استنبطت أصنافًا كثيرة، أصبحت أكثر ملائمة للتغيرات المناخية.

بداية موسم الحصاد

وأوضح أنّ موسم زراعة القمح، يبدأ من أول شهر نوفمبر حتى يناير، ويبدأ الحصاد في أول شهر مايو أو منتصف أبريل، لافتًا إلى أنه يجري زراعة أصناف 171 و95 وسخا 103 بالمحافظة.

وأشار إلى أنه رغم وجود أصناف عديدة، إلا أنّ صنف 171 من أشهر الأصناف التي تزرع في الدقهلية لأن إنتاجيته جيدة ووفيرة، مضيفًا، أنّ الإدارة العامة لإنتاج التقاوي داخل وزارة الزراعة، أنتجت تقاوي هذه السنة تكفي الزراعة.