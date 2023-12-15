كريم الحسيني يدعو نجوم الوسط الفني لزيارة أحمد البدري

دعا الفنان كريم الحسيني عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لدعم المخرج أحمد البدري الذي تعرض لأزمة صحية شديدة نتج عنها بتر قدمه.

ونشر كريم الحسيني صورة تجمعه بالمخرج أحمد البدري معلقا: «بكلم أحمد البدري موبايله مغلق وعرفت إنه في معهد ناصر، مين حابب يجي معايا من السادة الفنانين اللي اشتغلوا معاه؟ أكيد زيارتنا هاتفرق في نفسيته. أنا بكتب هنا على الفيس بوك لأنه بقى وسيلة تواصل أسرع من الواتساب.. عمومًا اللي يعرف يوصل للأستاذ أحمد يبعتلي رقمه وأنا بإذن الله رايح له معهد ناصر من بداية الأسبوع الجاي ومش هاتبقى زيارة واحدة».

وأضاف الحسيني قائلاً: «أتمنى نقسم نفسنا ونروح كتير، مش لازم كلنا نروح مرة واحدة وبعد كده نختفى وكل واحد ينشغل.. الدنيا مش دايمة ولو صحتك شايلاك النهاردة مش هاتشيلك بكره وهاتبقى محتاج زيارة ودعم من صحابك. أنا بقول الكلام ده لنفسي قبل أي حد.. ربنا يشفيك ويعيفك ياعم بدري ويشفي كل مريض يارب عاجلاً غير آجلاً».