محمد عادل إمام يعلن عرض فيلم أبو نسب في بولندا

أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عرض فيلم أبو نسب في بولندا

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم معلقًا: «أبونسب أول فيلم عربي يعرض في بولندا».

أبو نسب يتصدر التريند

واحتفل الفنان محمد عادل إمام منذ ايام عبر حسابه بموقع «إنستجرام» بتصدر الإعلان الأول لفيلم «أبو نسب» تريند جوجل وكتب قائلًا: «بعد طرح الإعلان الأول.. أبو نسب تريند رقم واحد على جوجل».

أبطال فيلم «أبو نسب»

يشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام