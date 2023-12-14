وفاة النائب التركي حسن بيتماز بعد كلمة في البرلمان انتقد فيها إسرائيل

توفي النائب في البرلمان التركي، حسب بيتماز، وذلك بعد إصابته بنوبة قلبية فقد على إثرها وعيه، أثناء الحديث عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال جلسة برلمانية، ورغم توقف قلبه، إلا أنه عاد لينبض من جديد بعد الإنعاش القلبي، لكن اليوم، أعلن وفاته رسميًا، بحسب ما نشرته «يورو نيوز».

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، وفاة النائب حسن بيتماز، منذ ساعات، بعد أن أكد في وقت سابق أمس، أن حالته تزداد سوءًا.

النائب حسن بيتماز يفقد وعيه

وفقد حسن بيتماز وعيه أثناء إلقاء خطاب قبل يومين أمام النواب في البرلمان التركي، تحدث فيه عن القصف العنيف على قطاع غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والقطاع المحاصر منذ 70 يومًا تقريبًا، وقال إن غضب الله سيحل على تل أبيب، وأضاف: «قد تهربون من ضمائركم لكنكم لن تهربوا من التاريخ ولن تسلموا من غضب الله».

ووصل خطاب حسن بيتماز، النائب التركي البالغ من العمر 53 عامًا إلى 20 دقيقة تقريبًا، وعبر فيه عن انتقاده إسرائيل وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والعلاقة بين الحزب وإسرائيل، ووضع حسن بيتماز لافتة أمامه كتبت عليها عبارة «إسرائيل قاتلة».

رغم محاولات إنعاشه.. وفاة النائب التركي حسن بيتماز

وبعد توقف قلبه، نُقل النائب حسن بيتماز إلى المستشفى، وتم إدخاله قسم العناية المركزة وتم وضعه تحت أجهزة تحويل مسار مجرى الدم، وذلك ليساعد الرئتين والقلب على أداء وظائفهما، ليعلن اليوم وزير الصحة التركي وفاته.