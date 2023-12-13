وفاة زوجة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.. وتشييع الجنازة غدا

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، وفاة زوجته چيهان إبراهيم عمر، ومن المقرر تشييع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد آل رشدان.

وفاة زوجة محافظ البحر الأحمر

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر منذ قليل خبر وفاة چيهان إبراهيم عمر زوجة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وقالت الصفحة الرسمية للمحافظة في بيان رسمي تنعى محافظة البحر الأحمر سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والعاملين وشعب المحافظة السيدة چيهان إبراهيم عمر.

موعد تشييع جنازة زوجة محافظ البحر الأحمر

وتتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد آل رشدان بمدينة نصر غدا الخميس، ويقام العزاء للرجال والسيدات بمسجد المشير طنطاوي القاعة الكبرى يوم الجمعة المقبلة.

وفاة زوجة اللواء عمرو حنفي

وكتب محمد مخلوف، المستشار الإعلامي لمحافظ البحر الأحمر، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت منذ قليل جيهان إبراهيم عمر، حرم محافظ البحر الأحمر صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدا بمسجد آل رشدان نسألكم الدعاء».