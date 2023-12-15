معلومات عن الفنان الراحل عادل أنور.. شارك في أعمال درامية شهيرة

أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر قبل قليل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن وفاة الفنان عادل أنور.

وكتب بهجت قائلا: «لا حول ولا قوة الا بالله، توفي خالي الفنان المقرب من قلبي، عادل أنور. كان جزءا كبيرا من ذكرياتي المرتبطة به. رحمه الله، أرجو الدعاء والفاتحة».

وسنستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

الفنان الراحل عادل أنور من مواليد 9 يناير 1965 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية الثمانينيات.

- عمل في مسلسلات وسهرات وأفلام التلفزيون، منها مسلسل (وكسبنا القضية).

- شارك في العديد من الأعمال الفنية خاصة في الثمانينات والتسعينات، وكان أبرزها: «الجزء الخامس من ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، فارس بلا جواد وغيرها».