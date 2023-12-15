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وفاة الفنان عادل أنور.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاه

كتب:

حسن شحاته
03:41 ص | الجمعة 15 ديسمبر 2023
الفنان عادل أنور

الفنان عادل أنور

أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر، عن وفاة الفنان عادل أنور، صباح اليوم، ليخيم الحزن على الوسط الفني، وتتحول صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء حزنًا على رحيله.

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور».

وأضاف: «جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه.. رحمة الله عليه أرجو الدعاء».

ونعى منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنان عادل أنور، عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلا: «الدوام لله.. وفاة أخي وزميلي الفنان عادل أنور».

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