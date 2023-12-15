موعد ومكان جنازة الفنان الراحل عادل أنور.. اعرف التفاصيل

أعلن الفنان خالد محروس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن موعد ومكان تشييع جثمان الفنان عادل أنور، إلى مثواة الأخير.

ونشر خالد محروس صورة للفنان الراحل عادل أنور قائلًا: «صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن بمساكن الضباط بالرماية بجوار مدرسة الاهرام للتعليم الأساسي».

وفاة الفنان عادل أنور

وأعلن الشاعر أيمن بهجت قمر منذ قليل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وفاة خاله الفنان عادل انور

وكتب ايمن بهجت قمر قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه».