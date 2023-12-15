أبرز أعمال الفنان الراحل عادل أنور.. قدم دورا مهما في مسلسل فلانتينو

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عادل أنور، كما أعلن نجل شقيقته السيناريست أيمن بهجت قمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

أبرز أعمال الفنان عادل أنور قبل رحيله

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.

أيمن بهجت قمر يشيد بعادل انور

وأشاد الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، بأداء خاله الفنان عادل أنور في رمضان 2020 بعد مشاركته في مسلسل فلانتينو والذي جسد خلاله دور أستاذ الجامعة عبدالعزيز.

وكتب وقتها أيمن بهجت قمر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من أكبر مكاسب مسلسل فلانتينو وشهر رمضان، الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية الفنان الكبير الممثل والمخرج المسرحي عادل أنور».

وأضاف قمر: «عندنا مواهب كبيرة قوي وبقالها سنين لم تستغل، أنا من قلبي بشكرك وفخور بيك جدًا ومش فخور بيك عشان أنا مؤلف المسلسل وبس، لا أنا فخور بيك لأنك خالي اللي بتباهى بيه من وأنا صغير».