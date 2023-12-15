نجوم الوسط الفني ينعون عادل أنور: طيب ومحترم

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان عادل أنور عبر حسباتهم على السوشيال ميديا، فور إعلان نجل شقيقته الشاعر أيمن بهجت قمر خبر وفاته.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على خبر وفاة عادل أنور كالتالي:

نعاه عمرو عبدالعزيز عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا: لا إله إلا الله إنا لله وإنا اليه راجعون، وفاه الفنان الطيب المحترم الأستاذ عادل انور خال الكاتب أيمن بهجت قمر وشقيق المطرب أبو الليف.. خالص التعازي للأسرة، اسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة».

ونعته أيضا بدرية طلبة عبر الفيسبوك قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله الفنان عادل أنور شقيق الفنان أبو الليف في ذمة الله ربنا يرحمه»

وقالت هند عاكف عبر حسابها على فيسبوك: نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور له بإذن الله، أخي المحترم والزميل الفاضل الفنان عادل أنور، زوج الفنانة المحترمة، ابنتي وصديقتي عبير عادل، وأخو الصديق الغالي الفنان نادر أبو الليف. ربنا يصبركم على فراقه، الله يرحمك يا عادل. آخر مرة شاهدتك في انتخابات النقابة، في الجنة ونعيمها بإذن الله. مع السلامة يا غالي.

كما نعاه المطرب أحمد إبراهيم عبر الفيسبوك قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله. وداعاً للصديق العزيز الفنان عادل أنور. الله يرحمه ويحسن إليه ويسكنه فسيح جناته. خالص العزاء للفقيد الغالي ولأسرته، وفي مقدمتهم شقيقه الصديق الفنان نادر أبو الليف».

ونعاه الفنان محمد دسوقي عبر الفيسبوك قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله وحده. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم آمين يارب العالمين. الفنان القدير عادل أنور في ذمة الله. مع السلامة يا حبيبي».