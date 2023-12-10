كاتب صحفي: استعدادات على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين بالانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، إنّ الهيئة الوطنية للانتخابات لم تهمل أي تفصيلة ولو ضئيلة في مسألة الإعداد للعملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بتقديم الطلبات من الجهات الطالبة للمتابعة أو الإدلاء بالبيانات لأجهزة الإعلام وغير ذلك من الإعدادات التي تحتاجها العملية الانتخابية.

استعدادات مكثفة لإجراء الانتخابات في محاور مختلفة

وأضاف الزهار، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «منذ فتح باب الترشيح، نستطيع أن نقول إن هناك استعدادات في كل المحاور لاستقبال الناخبين بلجان التصويت».

جهود كبيرة بُذلت لإنجاح الانتخابات

وتابع الكاتب الصحفي: «عندما تُفتح لجان التصويت، فإن أعضاء اللجان موجودون في أماكنهم، وهو ما يؤكد أن ثمة جهود كبيرة جرى بذلها، ومنذ أول أمس تسلم القضاة الأدوات الكتابية واللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، واليوم، ومنذ ساعات الصباح الباكر هناك تيسيرات وتسهيلات على أكثر من محور لاستقبال الناخبين».