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انتخابات المصريين بالداخل

المتحدث باسم حركة «فتح»: الحلول العسكرية لن تجلب الأمن والسلام للمنطقة

كتب:

مريم جاد
10:43 ص | الجمعة 15 ديسمبر 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

قال المتحدث باسم حركة «فتح» الدكتور حسين حمايل، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن الحلول الأمنية والعسكرية لن تجلب الأمن والسلام، وعلى الإدارة الأمريكية أن تقف مع العدالة الإنسانية، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني له حقوق، والاحتلال الإسرائيلي اعتدى على مقدساته وسرق أراضيه.

أضاف أن الاحتلال الإسرائيلي هو من عطل الانتخابات الفلسطينية، وهو من ألغى كل الاتفاقات السياسية التي سبق توقيعها مع الشعب الفلسطيني.

وتابع بأنه يجب أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتخلى عن تحيزها للاحتلال، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل خطر استراتيجي على المنطقة والإقليم، وليس فقط على الشعب الفلسطيني.

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