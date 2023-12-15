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شركة «أمبري»: سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لهجوم جوي في مضيق باب المندب

كتب:

مريم جاد
10:41 ص | الجمعة 15 ديسمبر 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

أفادت شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري»، بأن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا، تعرضت لأضرار ناجمة عن هجوم جوي على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني، مشيرًة إلى أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت الشركة: «إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة».

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بقلم مريم جاد