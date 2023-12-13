ميناء دمياط يعلن عن حركة الصادرات والواردات: 40 سفينة و64 ألف طن بضائع

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه استقبال الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 40 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17 ألفا و141 طنا تشمل 2850 طن علف بنجر، و1512 طن أسمنت معبأ، و6879 طن يوريا، و200 طن ملح معبأ، و3500 طن جبس معبأ، و2200 طن بضائع متنوعة.

حجم البضائع العامة في ميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفا و434 طنا تشمل 8744 طن خردة، و4000 طن مولاس، و560 طن زيت طعام، و 4304 طن قمح، و11 ألفا و472 طن حديد، و8354 طن ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 618 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 466 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2648 حاوية مكافئة.

وصول شحنات قمح إلى ميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح 135 ألفا و977 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 334 ألفا و155 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1320 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5197 شاحنة.