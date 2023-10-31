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صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية ينظم لقاء جديدا عن «الأحلام والإبداع»

كتب:

إلهام الكردوسي
03:04 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
مركز جمال عبد الناصر

مركز جمال عبد الناصر

يقدم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية ضمن برنامج البيت الشهري لقاء بعنوان: «الأحلام وزراعة الأفكار والإبداع»، يوم الخميس المقبل، في تمام السادسة مساءً.

تفاصيل اللقاء الثقافي

يتحدث من خلاله الكاتب محمد عبد العظيم علي ويجيب عن عدة تساؤلات تدور حول الشعور والعقل الباطن «اللاشعور» وكيفية توجيهه، وهل يمكن زراعة المخ بالأفكار خلال النوم؟ وهل يمكن التأثير على أحلام النائم وتوجيهها؟ وهل يمكن استخدام الاحلام في زرع بذور الإبداع وتنشيط الأفكار لإنتاج إبداعات؟ وماذا عن شجرة الاحلام؟

برنامج البيت هو لقاء شهري ضمن فاعليات المركز الثابتة يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، ومؤسسيه مجموعة من الفاعلين المهمين والمؤثرين في الحقل الثقافي السكندري وهم ميسرة صلاح الدين كاتب مسرحي ومترجم وشاعر، هبة يونس النيل كاتبة حرة، شاعرة، قاصَة ومدونة، ومترجمة،‎ أحمد عبد الموجود الشيخ شاعر عامية يكتب باللغة العربية العامية المصرية، ريم أبوالفضل كاتبة وقاصة وناقدة أدبية.

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي