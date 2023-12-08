صندوق التنمية الحضارية: تحويل «أرض المسبك» بمدينة نصر لمشروع سكني عالمي

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن مشروع «دارة» يستهدف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومنها مشروع «الواحة» في مدينة نصر، والتي كان يطلق على المنطقة سابقا «أرض المسبك».

مساحة مدينة الواحة 40 فداناً

وأضاف «صديق»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مساحة مدينة الواحة 40 فدانا، وهو مشروع سكني راق بكل مشتملاته مثل المسجد والملاعب والوحدة الصحية والمول التجاري ودورين للجراجات يتسعان لـ9 آلاف سيارة.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على إنشاء مشروع متكامل للمواطن، لافتا إلى أن إلقاء أكياس القمامة لن يكون داخل السلة المخصصة لها أمام الوحدة السكنية، ولكن هناك نظام ضبط لجمع القمامة في كل وحدة بحيث يهبط في نقطة تجميع أسفل كل عمارة، بجانب الكفاءة العالية للمصاعد.

وأوضح أنه خُصِّص أحواضاً للزرع المعزولة ضد المياه، وهناك إدارات للمشروع نفسه بجانب الصيانة والأمن والخدمات والشبكات للحفاظ على المشروع لما بعد البيع.

المشروع يتكون من 43 عمارة سكنية

ولفت إلى أن المشروع يتكون من 43 عمارة سكنية، و2448 وحدة سكنية، واُنْتُهِي منها، ويتبقى الخدمات في المشروع، خاصة أنه يعتبر «كومباوند» داخل مدينة الواحة.