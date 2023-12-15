«الأوقاف» تفتتح 16 مسجدا في 11 محافظة اليوم.. اعرفها

تفتتح مديريات الأوقاف في 11محافظة اليوم الجمعة 16 مسجدًا، بينها 12 مسجدا جديدا أو تم إحلالها وتجديدها، و4 جرى صيانتها وتطويرها؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال العام الحالى 2023 399 مسجدًا منها 308 مساجد جديدة، أو تم تجديدها، و91 مسجدًا تم تطويرها، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ 2014م 11421 مسجدًا، بتكلفة تقدر بـ15 مليارًا و552 مليون جنيه.

خريطة المساجد الجديدة بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة المساجد الجديدة بالمحافظات، والتي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله وهي كالتالي:

مساجد الإحلال والتجديد

- مسجد الإبراهيمي بقرية دنيال الغرق بمركز إطسا بإدارة أوقاف إطسا.

- مسجد الرضوان بقرية الإعلام بمركز الفيوم بمديرية أوقاف الفيوم جنوب .

- مسجد نور الإسلام بعزبة طلعت بمركز بني عبيد بمديرية أوقاف الدقهلية.

- مسجد السلام بأبو داود السباخ بمركز تمي الأمديد بمديرية أوقاف الدقهلية.

- مسجد التقوى بكفر بركات بمدينة العياط بمديرية أوقاف الجيزة.

- مسجد أبو ذر الغفاري بالديسمي بمركز الصف بمديرية أوقاف الجيزة.

- مسجد أبو الخطاوي بمدينة طيبة بمركز الدلنجات بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد عزبة الحكيم بأبو مسعود بمركز الدلنجات بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد العزقة بأبو غانم بسيدي سالم بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

- مسجد الرحمن بنجع عبد النبي بقرية الطليحات بمركز جهينة بمديرية أوقاف سوهاج.

- مسجد الفتاح العليم بقرية إدفا بمديرية أوقاف سوهاح.

- مسجد علي عمار بعزبة أبو عمار بديرب نجم بمديرية أوقاف الشرقية.

مساجد جرى صيانتها

- مسجد الفتح الإسلامي بشارع طه حسين بحي النزهة بمديرية أوقاف القاهرة.

- مسجد المستشفى بمركز الداخلة بمدينة موط بمديرية أوقاف الوادى الجديد.

- مسجد موسى أبو معوض ببنبان قبلي مديرية أوقاف أسوان.

- مسجد الفتح بطافوره بالبغدادي بالبياضية بمديرية أوقاف الأقصر.