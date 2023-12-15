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خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأئمة 2023 بسوهاج.. الرابط والموعد

كتب:

شيماء دراز
12:51 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
مسابقة الأئمة 2023 -توضيحية

مسابقة الأئمة 2023 -توضيحية

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج، أسماء المتقدمين لمسابقة الأئمة 2023، ممن اجتازوا المرحلة الأولى بالتقديم، ولهم حق دخول الاختبار الشفوي الذي حددته وزارة الأوقاف.

رابط الاستعلام عن مسابقة الأئمة 2023

وقال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، وكيل أوقاف سوهاج لـ«الوطن»، إنّ من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الأئمة 2023، بنظام التعاقد، يمكنهم معرفة أسمائهم وموعد الاختبار ومكانه إلكترونيًا من خلال الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأئمة 2023

وجاءت خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأئمة 2023، كالتالي:

- الدخول على الرابط.

- الاستعلام عن الاسم بالرقم القومي.

- الضغط على النتيجة.

موعد اختبارات مسابقة الأئمة 2023

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج، أنّ الامتحانات ستبدأ في 20 ديسمبر الجاري وحتى 29 يناير المقبل، ولن يُسمح بدخول الامتحان الشفوي إلا ببطاقة الرقم القومي.

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