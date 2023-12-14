«الأوقاف» تفتتح 16 مسجد إحلال وتطوير في 11 محافظة غدا

أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا بينها 12 مسجدًا جديدًا، و4 مساجد صيانة وتطوير، غدا الجمعة، ليصل إجمالي ما افتُتح منذ يناير الماضي وحتى الآن إلى نحو 399 مسجدًا.

وتستعرض «الوطن» المساجد التي تُفتتح غدًا في عدد من محافظات الجمهورية، وفقًا لما أعلنه وزير الأوقاف:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الفيوم

مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق – إطسا

مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الدقهلية

مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد

مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد

مديرية أوقاف الجيزة

مسجد التقوى – كفر بركات - العياط

مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف

مديرية أوقاف البحيرة

مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات

مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف كفر الشيخ

مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم

مديرية أوقاف سوهاج

مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة

مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا – سوهاج

مديرية أوقاف الشرقية

مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم

ثانيًا: مساجد الصيانة

مديرية أوقاف القاهرة

مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة

مديرية أوقاف الوادي الجديد

مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط

مديرية أوقاف أسوان

مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي

مديرية أوقاف الأقصر

مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية