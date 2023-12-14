«الأوقاف» تخصص 10 ملايين جنيه للقرض الحسن دون فوائد.. اعرف الموعد

قرّر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص 10 ملايين جنيه للقرض الحسن دون أية فوائد أو مصروفات إدارية، وسيجرى الإعلان عن شروط الحصول على القرض مطلع يناير 2024.

«الأوقاف»: 10 ملايين جنيه للقرض الحسن مطلع يناير

أكد وزير الأوقاف في بيان له بأن الوزارة تقوم وزارة الأوقاف بتوفير 100 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام، و400 طن سلع غذائية، لتوزع على الأسر الأولى بالرعاية بدءًا من الأسبوع المقبل، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن منطلق تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية.

إنجازات مديرية أوقاف بني سويف

ونوه «جمعة» بأن مديرية أوقاف بني سويف قامت بالعديد من الإنجازات خلال عام 2023، إذ جرى تقديم 947850 جنيهًا قرض حسن للعاملين بالمديرية في مجال البر وخدمة المجتمع، فضلًا عن توزيع 44 طن لحوم أضاحي وإطعام على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى توزيع عدد 112 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.