أستاذ علوم سياسية: جهود مصرية على كل المسارات لدعم القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية، إنَّ جهودا مصرية متنوعة على كل المسارات جرى بذلها لدعم الفلسطينيين، وخاصةً مسار المساعدات الإنسانية وتكثيف إدخال مساعدات بصفة مستدامة ومكثفة رغم محاولات عرقلتها من جانب الاحتلال الإسرائيلي، في محاول لحصار وتطويق الأزمة وفرض سيناريوهات إسرائيلية تتنافى مع الإنسانية.

«زهران»: تكثيف الجهود المصرية لدعم أهالي غزة

أضافت «زهران»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تكثيف الجهود المصرية لدعم أهالي غزة، جاء عبر إرسال شحنات غذائية وطبية وشاحنات محملة بالوقود، منذ اندلاع الأزمة، لافتةً إلى أنَّ الجهود المصرية لـ دعم فلسطين تنطلق من ثوابتها تجاه القضية التي أرساها الرئيس السيسي، خلال لقاءات ثنائية مع قادة العالم، والتنسيق مع دول الإقليم والشركاء في المنطقة، وعبر الرسائل المباشرة أيضاً خلال الحضور والتمثيل المصري في كل التجمعات الدولية.

رفض مصر لتهجير الفلسطينيين والدعوة لإحياء المسار السلمي لحل القضية

وتابعت أستاذ العلوم السياسية: «مصر أوضحت وبكل قوة موقفها الرافض لـ تهجير الفلسطينيين وذلك منذ دعوتها لانعقاد قمة القاهرة للسلام، كما أكدت رفضها للمخطط وتصفية القضية الفلسطينية خلال المؤتمر، داعية للعودة إلى المسار السلمي بإحياء حل الدولتين وفقا لحدود 1967، والتفاوض السياسي».