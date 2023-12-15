«جولد بيليون»: 1.8% زيادة في أسعار الذهب عالميا منذ مطلع الأسبوع الجاري

شهد الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تداولات، اليوم الجمعة، في ختام تداولات هذا الأسبوع بعد ارتفاع كبير في أسعار الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري على حساب تراجع حاد في مستويات الدولار الأمريكي بعد تغير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

ارتفاع مستوى الذهب عالميا عند 2042 دولار للأونصة

تتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2042 دولارا للأونصة مسجلا ارتفاع بنسبة 0.2%، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 0.4% مسجلا أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 2047 دولارًا للأونصة ومنذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.8% مرتفعًا من أدنى مستوى في 3 أسابيع سجله عند 1973 دولارًا للأونصة ليربح الذهب 67 دولارًا حتى الآن.

وكشف تحليل جولد بيليون، أن الارتفاع الكبير في مستويات الذهب يأتي بدعم من انهيار مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي شهد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة ليتوقع تخفيض الفائدة العام القادم بمقدار 75 نقطة أساس.

وساعد هذا على انتعاش أسعار الذهب مع تراجع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الأمريكية التي تقدم عائدا يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة.

توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية تشير إلى احتمال بنسبة 67.1% بخفض الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك في مارس 2024، وقد ارتفع هذا الاحتمال بعد أن كان بنسبة 40% قبل اجتماع البنك الفيدرالي.

من جهة أخرى توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة خلال عام 2024 على ثلاث اجتماعات متتالية تبدأ من مارس القادم.

تحسن البيانات الأمريكية يوم أمس لم يوقف انخفاض مستويات الدولار الأمريكي ولكنه عمل على الحد من هذه الخسائر، لينعكس هذا سريعا على أسعار الذهب الذي قلص مكاسبه ليغلق تحت المستوى 2040 دولار للأونصة قبل أن يبدأ اليوم في اختراق هذا المستوى.

يشهد الذهب المزيد من التغيرات السعرية خلال جلسة اليوم مع آخر تداولات الأسبوع خاصة مع صدور بيانات عن القطاع الصناعي الأمريكي، حيث يصدر اليوم مؤشر امباير الصناعي مع توقعات بتسجيل تقلص في النمو إلى 2.0 من القراءة السابقة بقيمة 9.1.

الأسابيع القادمة قد تشهد تراجعا في أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب موسم العطلات، الأمر الذي قد يصعب الأمر على أسعار الذهب لاختراق مستويات مهمة أو تسجيل مستويات قياسية.

وتعد البيانات الأخيرة عن الاقتصاد الأمريكي وقوة قطاع العمالة يدل أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد سيناريو الهبوط الناعم، بمعنى تراجع معدلات النمو بشكل تدريجي دون سقوط الاقتصاد في الركود الحاد، وبالرغم من كون هذا لن يكون في صالح الذهب الذي يتزايد الطلب عليه في أوقات الركود، ولكن حقيقة خفض الفائدة وخروج الاستثمارات من القطاع البنكي الأمريكي وسوق السندات سيدعم الذهب بشكل كبير.

وارتفع سعر الأونصة العالمية اليوم إذ يواجه منطقة مقاومة بين 2040 – 2050 دولار واختراق هذه المقاومة يعيد السعر إلى التداول داخل قناة سعرية صاعدة ويستهدف المستوى 2065 دولار ومن بعده 2080 دولار للأونصة.

من ناحية أخرى، بدأت المؤشرات الفنية في إظهار تشبع في الشراء على المستويات اللحظية الأمر الذي قد يدخل الذهب في تصحيح سلبي مؤقت سواء من المستويات الحالية أو من مستويات أعلى منها وتكون المحطة الأولى للتصحيح عند 2025 دولارا ومن بعده 2015 دولارا للأونصة.