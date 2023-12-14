عاجل.. هبوط جديد في أسعار الذهب والجرام عيار 21 يفقد 30 جنيها

سجلت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً في محلات الصاغة والأسواق المصرية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط التراجع في سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، حوالي 30 جنيهاً، ليستقر في نهاية التعاملات عند مستوى 2840 جنيهاً، مقارنة بما كان عليه في منتصف التعاملات، إذ بلغ نحو 2870 جنيهاً، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

تنشر «الوطن» سعر الذهب في محلات الصاغة، بدون إضافة المصنعية وضريبة القيمة المضافة، وفق الأسعار المعلنة على المنصة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3246 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو العيار الذي يتم من خلاله تصنيع السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2434 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار14

وبلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1893 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب من الـ22 ألف جنيه و720 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

سعر الأونصة 2024 دولارًا.