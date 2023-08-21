القبض على 3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول، القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات.

سرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد ضبط شخص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة بقنا، حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

واعترف المتهم بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن، وأقر بارتكاب 11 واقعة سرقة أخرى، كما اعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليه سيئي النية، مقيمان بمحافظة الشرقية، وتم ضبطهما وبحوزتهما كل المسروقات.