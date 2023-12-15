أسعار الأسماك في الإسكندرية اليوم.. الكيلو يبدأ من 20 جنيها

تعد الأسماك بأنواعها كافة، هي الوجبة الرئيسية لأهالي عروس البحر الأبيض المتوسط، وهي الطلب الأول لضيوف الإسكندرية، إذ تتميز بالجودة والطعم اللذيذ، لأنها دائما تُقَدم من البحر إلى المائدة، لذلك يهتم أهالي الإسكندرية وضيوفها بالتعرف على أسعار جميع أنواع الأسماك التي تختلف ما بين عادية وفواكة البحر.

الإقبال على الأسماك

ويقول خميس الشيخ صاحب محل أسماك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الأسماك تتنوع ما بين البلطي والبوري والبربون والمرجان والدنيس واللوط ومغازل وشراغيش وسردين وبساريا وروس البحر إلى جانب فواكه البحر، الجمبري والكابوريا والجندوفلي وبلح البحر.

أسعار الأسماك اليوم

وأشار إلى أنّ الإسكندرية تتميز بأسماكها الطازجة إلى جانب قيمتها الغذائية العالية، وتبدأ الأسعار من 20 جنيهًا كالتالي:

- البساريا: 20 جنيهًا للكيلو.

- السردين: 70 جنيهًا للكيلو.

- البلطي: يتراوح بين 60 و70 جنيهًا حسب الحجم.

- المرجان: 80 جنيهًا للكيلو.

- التونة: 80 جنيهًا للكيلو.

- الشاخورا البلدي: 80 جنيهًا للكيلو.

- المازل البلدي: 80 جنيهًا للكيلو.

- البوري المبطرخ: 140 جنيهًا للكيلو.

- البوري العادي: 110 جنيهات للكيلو.

- روس البحر: 160 جنيهًا للكيلو.

- الجندوفلي: 50 جنيهًا للكيلو.

- بلح البحر: 25 جنيهًا للكيلو.

- الجمبري الإسكندراني: 280 جنيهًا للكيلو.