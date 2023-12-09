تراجع أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الأسماك اليوم السبت 9-12-2023، في مصر تراجعاً لعدد كبير من الأنواع، في الأسواق المحلية، في ظل وجود معروض جيد منها، بحسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الأسماك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، داخل الاسواق المصرية، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطي اليوم

ووفقاً للبوابة، إنخفضت أسعار الأسماك اليوم في الاسواق المحلية بشكل متفاوت حسب النوع، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر سمك البلطي ممتاز نحو 80 جنيها للكيلو حسب الحجم بتراجع 3.74%، كما سجل متوسط سعر كيلو سمك القاروص نحو 137.62 جنيه، بتراجع 8.9 %، كما تراجع سعر كيلو المرجان ممتاز ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 117.63 جنيه، بتراجع 8.48%، وتراجع سعرالجمبري الصغير، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 155 جنيها، بتراجع 7.09%، بينما سجل متوسط سعر كيلو سمك الماكريل المجمد نحو 67.89 جنيه، بتراجع 20.56%.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

وتراجع سعر سمك الفيلية بلطي، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 121.82 جنيه بتراجع 6.08%، كما سجل متوسط سعر كيلو سمك الشعور نحو 112.5 جنيه بتراجع 18.62%، كما سجل متوسط سعر كيلو البربوني وسط نحو 119.17 جنيه للكيلو، بتراجع9.53%، وتراجع سعر كيلو الكابوريا ليسجل في المتوسط نحو 97.29 جنيه للكيلو بتراجع 10.5%، وتراجع سعر كيلو الجمبري الممتاز لتسجل غي المتوسط نحو 252.08 جنيه للكيلو، بتراجع 8.61%