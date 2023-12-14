أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الخميس 14-12-2023

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار أنواع مختلفة من الأسماك اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق المحلية، خاصة مع وجود الكثير من المعروض في الأسماك بالأسواق.

أسعار السمك البلطي اليوم

وأوضحت البوابة تراجع أسعار السمك اليوم للمستهلك، مع توافر كميات كبرى من الأسماك في الأسواق، حيث سجل متوسط سعر سمك الشعور نحو 130 جنيها للكيلو بتراجع 7.15%، فيما سجل متوسط سعر كيلو سمك البلطي الصغير 59 جنيها، وجاء سعر كيلو المرجان بنحو 70 جنيها، ووصل سعر سمك البربوني وسط نحو 75 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

ويتراوح سعر السبيط بين 190 لـ310 جنيهات، كما تراجع متوسط سعر كيلو سمك الشعور بنحو 8% ليسجل نحو 101.67 جنيه، وتراجع سعر كيلو سمك الوقار بنحو 9%، ليسجل في المتوسط نحو 165 جنيهًا للكيلو.

وتراجع سعر كيلو القاروص بنحو 6.23%، ليسجل في المتوسط نحو 146 جنيها للكيلو، وتراجع سعر كيلو المكرونة الخليجي بنحو 5.44%، ليسجل في المتوسط نحو 68.85 جنيه للكيلو.