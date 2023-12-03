أسعار الأسماك اليوم الأحد 3-12-2023 في الأسواق.. البلطي بـ52 جنيها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأسماك اليوم الأحد 3- 12- 2023 في مصر، في الأسواق المحلية مع وجود معروض جيد من السمك في الأسواق.

أسعار السمك البلطي اليوم

وأشارت البوابة إلى تراجع أسعار السمك، اليوم، في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، في ظل وفرة المعروض منها، إذ سجل متوسط سعر سمك الشعور نحو 101.67 جنيه للكيلو بتراجع 8%، كما سجل متوسط سعر كيلو سمك البلطي الصغير نحو 52.71 جنيه بتراجع 9%، كما تراجع سعر كيلو المرجان ممتاز بنحو 8%، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 109 جنيهات، وتراجع سعر سمك البربوني وسط، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 113 جنيهًا بتراجع 6.2%، بينما سجل متوسط سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 98 جنيهًا بتراجع 1.18%.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

وتراجع سعر السبيط بنحو 7.25%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 213.33 جنيه، كما تراجع متوسط سعر كيلو سمك الشعور بنحو 8%، ليسجل نحو 101.67 جنيه، كما تراجع سعر كيلو سمك الوقار بنحو 9%، ليسجل في المتوسط نحو 165 جنيهًا للكيلو.

وتراجع سعر كيلو القاروص بنحو 15.74%، ليسجل في المتوسط نحو 112.65 جنيه للكيلو، وتراجع سعر كيلو المكرونة الخليجي بنحو 5.44%، ليسجل في المتوسط نحو 68.85 جنيه للكيلو.