البوري بـ80 جنيها.. انخفاض أسعار الأسماك اليوم السبت في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأسماك اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق المصرية، بعد أنّ سجلت الفترة الماضية، ثباتًا سعريًا ملحوظًا.

أسعار السمك البلطي

وأوضحت البوابة، أنّ أسعار الأسماك اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق، شهدت انخفاضًا، إذ تراجع السمك البلطي الأسواني بواقع 13 جنيهًا للكيلو، حتى وصل السعر لـ64 جنيه، أما سعر الكابوريا فقد انخفض سعر الكيلو منه بواقع 6.95 جنيه للكيلو، حتى بات سعره حاليا 100 جنيه للكيلو، أما وعن سعر فيليه البلطي فيتراوح بين 40 و200 جنيه، فيما انخفض سعر قشر البياض بواقع 16 جنيهًا للكيلو، حتى وصل سعر الكيلو منه لـ99 جنيهًا، وجاء سعر القراميط بين 30 و50 جنيهًا، والمكرونة السويسي بين 60 و100 جنيهات.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم السبت في الأسواق، بين 200 و320 جنيهًا، والكابوريا بين 240 و220 جنيهًا، والبربون بين 60 و70 جنيهًا، والدنيس بين 100 و190 جنيهًا، أما سعر البوري فيتراوح بين 80 و110 جنيهات.