ندوات توعية عن مناهضة العنف ضد المرأة وتعديل سلوك الأبناء بالشرقية

قالت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية، إنه تم تنظيم عدة ندوات توعوية موجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية، لافتة إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة في كل المجالات.

مفهوم التربية الإيجابية وكيفية تعليم الأبناء

وأوضحت أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان «تعديل السلوك»، تناولت شرح مفهوم التربية الإيجابية وكيفية تعليم الأبناء إدارة الوقت، والثانية بعنوان «الأدب مع أوامر الله ومع نواهيه وطاعه الله ورسوله وأمهات المؤمنين قدوة للنساء جميعا في العلم والأخلاق ونشر الفضائل»، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

«مناهضة العنف ضد المرأة» في ديرب نجم

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بعنوان «مناهضة العنف ضد المرأة» لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة مثل «ختان الإناث والزواج المبكر- الحرمان من التعليم -الرعاية الصحية»، وذلك بالتعاون بين الإدارة الصحية والتعليمية بمركز ديرب نجم.