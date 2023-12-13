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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: مشاركة المرأة في الانتخابات تعزز دورها سياسيا

كتب:

ولاء نعمه الله
02:47 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
النائب طارق رضوان

النائب طارق رضوان

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية في مصر جاءت في توقيت حاسم في تاريخ البلاد، ويجرى من خلالها اختيار القائد الذي سيقود البلاد في المرحلة المقبلة.

مظاهر الانتخابات الرئاسية

وأشار «رضوان» في تصريحات صحفية إلى أبرز مظاهر الانتخابات الرئاسية التي جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والمشاركة الكبيرة من قبل جموع الشعب المصري، ما يعكس إرادتهم القوية في المشاركة في صناعة مستقبلهم.

وأضاف أن أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تعكس الإرادة الحقيقية للشعب في تحقيق تغيير حقيقي وتطور ديمقراطي في البلاد، و تعزز الشرعية الديمقراطية للرئيس الجديد، وتمنحه القوة والدعم اللازم لتنفيذ وعوده الانتخابية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وتمنحه القوة لاتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية وتعكس قوة الديمقراطية في مصر وتوجه رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يمتلك القدرة على تحقيق تغيير إيجابي.

دور المرأة في الحياة السياسية

وأشار إلى مشاركة طوائف الشعب بكثافة ودور الشباب والنساء وذوي الإعاقة تعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في صناعة مستقبلهم وتمنحهم الفرصة، للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم وتعزز دور المرأة في الحياة السياسية، وتؤكد أهمية صوتها وتأثيرها في صنع القرارات.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.