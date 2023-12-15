تطوير الطرق وتركيب البلدورات والإنترلوك في مركز البداري بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنّ مركز البداري، واصل أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بالشوارع، استعدادًا لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي 2023/2024، وفقًا للإمكانات المتاحة لإضفاء المظهر الحضاري عليها، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم كافة الممكنة، وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها بطريقة أسهل وأيسر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

رفع كفاءة الطرق

وكان محافظ أسيوط، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإدراج مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بكل المراكز والقرى والمدن، ضمن الخطة الاستثمارية لموازنة العام المالي الحالي، بعد التأكد من توصيل جميع المرافق والتنسيق مع الجهات كافة وشركات المرافق، للانتهاء منها حتى لا يتم حفر الشوارع مرة أخرى، منوهًا إلى أنّ ملف رفع كفاءة الطرق يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي لإعادة الوجه الحضاري للمراكز والمدن، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف، مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

مواصلة أعمال التطوير

من جهته، أوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، أنه جارِ مواصلة أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بنطاق المركز، بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، إذ جرى المرور على الأعمال رفقة المهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة والمهندس محمد جمال نائب مدير المشروع وحافظ جلال ورضا خلف نائب رئيس المركز، لمتابعة استكمال وتركيب البلدورات والإنترلوك للأرصفة بعدد من الشوارع، بدءًا كوبرى المرور وحتى كوبرى الخياط، تمهيدًا لأعمال الرصف عقب الانتهاء من تسوية الطريق وفرش تربة رملية، وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين، لافتًا إلى متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، والانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر لتسهيل حركة المرور في الطريق وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.