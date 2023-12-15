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أسعار تذاكر دخول متحف مطروح بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة

كتب:

عبده أبوغنيمة
03:33 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
متحف مطروح- أرشيفية

متحف مطروح- أرشيفية

بمناسبة العيد القومي لمحافظة مطروح الذي يوافق 15 ديسمبر من كل عام، أعلن متحف مطروح، أنّ مواعيد زيارات المتحف حاليًا، ستكون طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً، على أنّ يُغلق شباك بيع تذاكر الدخول في تمام الساعة 2:30 مساءً.

أسعار تذاكر دخول متحف مطروح

وأضاف متحف مطروح، أنّ أسعار تذاكر الدخول كالتالي:

- بالنسبة للمصريين والعرب: بلغ سعر التذكرة 20 جنيهًا.

- بالنسبة للطلاب المصريين والعرب: بلغ سعر التذكرة 10 جنيهات.

- بالنسبة للزوار الأجانب: بلغ سعر تذكرة دخول متحف مطروح 180 جنيهًا.

- بالنسبة للطلاب الأجانب: بلغ سعر تذكرة دخول المتحف 90 جنيهًا.

مواعيد الزيارات بمتحف روميل

وفي السياق ذاته، أعلن متحف كهف روميل بمطروح، أنه يستقبل الزيارات طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 مساءً، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول للمتحف، يُغلق في تمام الساعة 2:30 مساءً.

وأوضح المتحف أنّ أسعار تذاكر الدخول لمتحف روميل، بالنسبة للمصريين والعرب تبلغ 10 جنيهات، وللطلاب المصريين والعرب 5 جنيهات، وللزوار الأجانب 100 جنيه، وللطالب الأجنبي 50 جنيهًا.

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